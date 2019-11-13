زيمبابوي تعتزم نقل آلاف الحيوانات من متنزه ضربه الجفاف

مهدت زيمبابوي الطريق أمام نقل الآلاف من الحيوانات من أحد أكبر متنزهاتها بسبب الجفاف م إلذى يضرب بشكل مستمر المنطقة، مخلفا نفوق أكثر من 200 فيل.

وقال تيناش فاراو من هيئة إدارة المتنزهات والحياة البرية في زيمبابوي لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) اليوم الأربعاء: "لقد أصدرنا عدة تصاريح لنقل الحيوانات إلى أجزاء عدة بالبلاد حيث يكون هطول الأمطار مستقرا أكثر قليلا".

وسوف يقوم " شركاء من منظمات معنية بالحفاظ على الحياة البرية البيئة" بتمويل عملية اعادة توطين الحيوانات التي قال فاراو إنها سوف تكلف نحو ثلاثة ملايين دولار. ورفض تحديد المنظمات.

وسوف تشمل هذه العملية نحو 600 فيل وألفين من ظباء إمبالة و50 جاموسة و40 زرافة ومجموعتين من الأسود وكل ما سبق يعيش حاليا في متنزه هوانج الوطني في غرب البلاد.

وسوف يتم نقلهم إلى متنزها في ثلاثة أقاليم أخرى في وسط وشمال زيمبابوي.

ويرمي إعادة توطين الحيوانات أيضا إلى تقليل أعداد الحيوانات في متنزه هوانج الوطني الذي يسع لـ14 ألف فيل ولكنه يضم حاليا نحو 53 ألف من الحيوانات.

وتعرضت أجزاء من زيمبابوي والدول القريبة أنجولا وبتسوانا وليسوتو ونامبيا وإفريقيا الجنوبية وزامبيا لموجة جفاف بدأت في أواخر أكتوبر 2018، بحسب النظام العالمي للإنذار والتنسيق في مجال الكوارث. لقد أضرت هذه الموجة من الجفاف بالحياة البرية وبالماشية والبشر.