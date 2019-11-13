دراسة جديدة تفضح تراجع ثقة المسافرين البريطانيين في شركات الطيران بمعدل ينذر بالخطر

كشفت دراسة جديدة عن تراجع ثقة المسافرين في المملكة المتحدة في شركات الطيران بمعدل ينذر بالخطر.

ووجدت دراسة أجرتها منظمة (إير هلب) المتخصصة في حقوق المسافرين وتقييم المطارات -وفق ما ذكرته صحيفة (التلجراف) البريطانية في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء- أن حوالي 60% من المسافرين في المملكة المتحدة لا يثقون في تعامل شركات الطيران مع مطالبات التعويض عن التأخير والإلغاء إلى حد ما.

وبحثت الدراسة أيضًا في مدى فهم العملاء لحقوق الركاب الجوية ، وكشفت أن 70% من المشاركين في الدراسة في المملكة المتحدة يعتقدون بأن شركات الطيران ترفض ما لا يقل عن 40% من مطالبات التعويض الصحيحة.

وقالت الصحيفة البريطانية إن ثلثي الركاب الذين شملهم الاستطلاع تخلوا عن الدخول في شجارات للحصول على تعويض بعد رفض طلبهم الأولي.

ووفقا للدراسة، يقدر عدد المسافرين الذين يكافحون للحصول على تعويض من شركات الطيران بمئات الآلاف مع تضرر حوالي 27.8 مليون مسافر بسبب اضطرابات الرحلات الجوية في المملكة المتحدة في الفترة بين الأول من يناير و31 أكتوبر من العام الجاري.

واختتمت الصحيفة البريطانية تقريرها بالقول إنه بموجب قانون الاتحاد الأوروبي، إذا تأخرت رحلة طيران لأكثر من 3 ساعات، أو تم إلغاؤها أو إذا تم حرمان الركاب من الصعود إلى الطائرة، يحق له آنذاك الحصول على تعويض مالي يصل إلى 600 يورو (أي ما يعادل 530 جنيها إسترلينيا) للشخص الواحد إذا كانت شركة الطيران هي السبب في حدوث أيا من ذلك، على سبيل المثال إذا كان هنالك خطأ فني أو تم حجز رحلات الخطوط الجوية بالكامل.