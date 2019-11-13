بيونج يانج: المناورات الأمريكية - الكورية الجنوبية خطوة غادرة تهدد أمننا القومي

أكدت كوريا الشمالية، أنها ترى في المناورات الأمريكية-الكورية الجنوبية، خطوة "غادرة" تهدد أمنها القومي.

وقال ممثل مجلس الدولة في كوريا الشمالية، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم /الأربعاء/، إن: "بيونج يانج، بناء على الاتفاقات التي تم التوصل إليها في وقت سابق، اتخذت جميع التدابير الممكنة للحد من التوتر العسكري ولخلق جو من الثقة، ومع ذلك، لم تر كوريا الشمالية من الجانب الأمريكي، خطوات مماثلة وتشعر بالخيانة".

وأكد أن بيونج يانج لم تعد تنوي التسامح مع "الألاعيب المتهورة" من جانب الولايات المتحدة، والتي قابلت النوايا الحسنة المقدمة إليها، بإجراءات تعادل الخيانة.

ونوه إلى أن كوريا الشمالية مستعدة للحوار، لكن في حالة الضغط، فهي مستعدة للتفاوض من موقع قوة، قائلاً: "إذا لم يتغير الوضع الحالي، فستواجه الولايات المتحدة تهديدات خطيرة وستندم بشدة على الأخطاء التي ارتكبتها".