لاعب يتسبب في تأجيل مباراة بالدوري الجزائري

تسبب تواجد أدم زرقان لاعب فريق اتلتيك بارادو في صفوف المنتخب الجزائري في تأجيل المباراة التي يلتقي فيها فريقه مع ضيفه اتحاد بلعباس السبت المقبل، في مباراة مؤجلة من المرحلة التاسعة من دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم.

وذكرت رابطة الدوري الجزائري في بيان لها اليوم الأربعاء، أن المباراة تم تأجيلها لتواجد زرقان مع المنتخب الجزائري الذي يستضيف زامبيا وبوتسوانا في مستهل مشواره بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2021 المقرر إقامتها بالكاميرون.

على الجانب الأخر، أبقت الرابطة على مواعيد باقي مباريات يوم السبت، حيث يواجه شبيبة الساورة فريق مولودية وهران، فيما يلعب شباب بلوزداد وجمعية الشلف المؤجلتين من المرحلة السادسة، وكذلك مباراة أهلي برج بوعريريج ضمن منافسات المرحلة ذاتها.

وتنص الفقرة الثالثة من المادة 29 من لوائح دوري المحترفين الجزائري لكرة القدم للموسم الجاري، على أن مسابقة الدوري تتوقف خلال التوقف الدولي ، وفي كل مرة يلعب فيها منتخب المحليين مباراة دولية.

كانت رابطة الدوري رفضت الشهر الماضي تأجيل مباراة مولودية الجزائر وضيفه اتحاد الجزائر، رغم تواجد مؤيد اللافي، لاعب الفريق الثاني في صفوف المنتخب الليبي.