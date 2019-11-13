الكويت وطاجيكستان توقعان اتفاقية للتعاون السياحي

وقعت الكويت وطاجيكستان اتفاقية للتعاون في المجال السياحي بين البلدين.

ووقع البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون من الجانب الكويتي وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي محمد الجبري، والطاجيكي رئيس هيئة التنمية السياحية نعمان عبدالغفار زاده، بحضور رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، ونظيره الطاجيكي قاهر رسول زاده.

وعقد رئيسا الوزراء الكويتي والطاجيكي عقب توقيع الاتفاقية، جلسة مباحثات رسمية في قصر بيان، بحثا خلالها سبل تعزيز آفاق التعاون في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين، بالإضافة إلى استعراض مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومواقف البلدين تجاهها.

وكان رئيس وزراء طاجيكستان قد وصل إلى الكويت والوفد المرافق له، يوم الاثنين الماضي، في زيارة رسمية لمدة 3 أيام.