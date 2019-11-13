 صندوق النقد الدولي يتوقع نمو اقتصاد باراجواي بنسبة 4% بحلول 2020 - بوابة الشروق
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صندوق النقد الدولي يتوقع نمو اقتصاد باراجواي بنسبة 4% بحلول 2020

د ب أ
نشر فى : الأربعاء 13 نوفمبر 2019 - 11:35 ص | آخر تحديث : الأربعاء 13 نوفمبر 2019 - 11:35 ص

قالت بعثة صندوق النقد الدولي في ختام زياراتها لباراجواي إنها تتوقع نمو اقتصاد الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية بمعدل 4% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المقبل.

وأضافت البعثة أن خفض عجز الموازنة إلى المعدل المستهدف للعام المقبل وهو 1.5 % من إجمالي الناتج المحلي مقابل نحو 2.5 % متوقعة للعام الحالي، سيكون تحديا كبيرا بالنسبة للحكومة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن حكومة باراجواي ستحتاج إلى المزيد من الإيرادات لتمويل الإنفاق على مشروعات الأشغال العامة والتعليم وإصلاح نظام الإدارة العامة للدولة.

واعتبرت بعثة صندوق النقد أن قانون الضرائب الذي تم إقراره مؤخرا خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح لكنها قد لا تكون كافية لتحقيق الزيادة المطلوبة في الإيرادات العامة.

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