صندوق النقد الدولي يتوقع نمو اقتصاد باراجواي بنسبة 4% بحلول 2020

قالت بعثة صندوق النقد الدولي في ختام زياراتها لباراجواي إنها تتوقع نمو اقتصاد الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية بمعدل 4% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المقبل.

وأضافت البعثة أن خفض عجز الموازنة إلى المعدل المستهدف للعام المقبل وهو 1.5 % من إجمالي الناتج المحلي مقابل نحو 2.5 % متوقعة للعام الحالي، سيكون تحديا كبيرا بالنسبة للحكومة.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن حكومة باراجواي ستحتاج إلى المزيد من الإيرادات لتمويل الإنفاق على مشروعات الأشغال العامة والتعليم وإصلاح نظام الإدارة العامة للدولة.

واعتبرت بعثة صندوق النقد أن قانون الضرائب الذي تم إقراره مؤخرا خطوة جيدة في الاتجاه الصحيح لكنها قد لا تكون كافية لتحقيق الزيادة المطلوبة في الإيرادات العامة.