الصدر: المظاهرات العراقية أذلت الفاسدين

قال الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، اليوم الاربعاء، إن المظاهرات الاحتجاجية في بغداد والمحافظات حققت انتصارات أهمها إذلال الفاسدين وإرعابهم.

وأضاف الصدر، في تغريدة على موقع "تويتر": "على الرغم من بعض الأخطاء التي شابت التظاهرات والاعتصامات إلا أننا نقف إجلالا واحتراما لها وأنها حققت انتصارات أهمها إذلال الفاسدين وإرعابهم".

ودعا "القوات الأمنية إلى عدم المساس بالمتظاهرين والمعتصمين"، قائلا إن "استمرارية هذه الاحتجاجات بصورتها السلمية ستؤدي إلى نجاح هذه الثورة وعلى الثوار إبعاد شبح التدخل الخارجي الأمريكي وغيره وعدم التعرض للبعثات الدبلوماسية وسفارات الدول".

ووصف الصدر المظاهرات بـ"أنها فرصة عظيمة لتجديد الوجوه بطرق عقلانية لا تقع العراق فيها في مهاوي الخطر ومنزلق الفراغ المرعب".

ودعا الصدر "الشرفاء في البرلمان إلى العمل على إقرار الإصلاحات الجذرية كتغيير مفوضية الانتخابات وقانونها وتغيير بنود الدستور، وعلى الموظفين الشرفاء مساندة أخوتهم الثوار بإضراب شامل ولو بيوم واحد".