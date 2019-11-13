 أمريكا تضيف شركات لقائمة اقتصادية سوداء لدعمها نشاط أسلحة الدمار الشامل بسوريا - بوابة الشروق
الأربعاء 13 نوفمبر 2019 11:49 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما توقعك لنتائج منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة؟

النتـائـج تصويت

أمريكا تضيف شركات لقائمة اقتصادية سوداء لدعمها نشاط أسلحة الدمار الشامل بسوريا


نشر فى : الأربعاء 13 نوفمبر 2019 - 11:22 م | آخر تحديث : الأربعاء 13 نوفمبر 2019 - 11:22 م

 أضافت وزارة التجارة الأمريكية يوم الأربعاء أكثر من 12 شركة وفردا إلى قائمتها السوداء التجارية لمزاعم عن تقديمهم دعما ماديا لنشاط الأسلحة الكيماوية والبيولوجية في سوريا وتحويلهم مكونات أمريكية لإيران دون إذن.

ويمنع التحرك الذي أقدم عليه مكتب الصناعة والأمن التابع للوزارة الشركات والأفراد من شراء مكونات من شركات أمريكية دون موافقة الحكومة في واشنطن.

وأضاف المكتب 22 شركة وفردا إلى (قائمة الكيانات) في البحرين وفرنسا وإيران والأردن ولبنان وعمان وباكستان والسعودية والسنغال وسوريا وتركيا والإمارات والمملكة المتحدة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك