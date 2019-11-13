قائد «سوريا الديمقراطية»: تركيا تشجع داعش على العودة

اتهم قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم كوباني، تركيا بتشجيع تنظيم داعش الإرهابي على إعادة تنظيم صفوفه والعودة إلى المناطق التي تم طرده منها، محذرا في الوقت نفسه من هجمات محتملة قد يشنها التنظيم في دول غربية.

وقال كوباني -في لقاء خاص مع شبكة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم الأربعاء- "خطر عودة داعش كبير جدا وجدي. الكثير من الناس لا يعرفون هذا ولكنه حقيقي، العدوان التركي وفر المساحة وأعطى الأمل لعناصر داعش، والمدن التي دخلتها تركيا ستكون قاعدة لداعش ليعيد تشكيل نفسه".

وقال: "نعم هذا صحيح.. هذا اتهام جدي، ولكن هناك أدلة تثبت صحته، والكثير من الناس يعرفون ذلك"، واستطرد: "هذا لا يقتصر على عناصر داعش، إذ يشمل أيضا عناصر سابقين في النصرة والقاعدة، الذين قاتلناهم في 2013 و2014".

وفيما يتعلق بالمساجين التابعين لداعش، الذين تحتجزهم قوات سوريا الديمقراطية، قال مظلوم كوباني إنه لا يمكن لقواته احتجازهم لوقت طويل.

وأضاف: "طلبنا من الدول الأوروبية -مرارا- أن تستعيد مواطنيها المحتجزين لدينا وتحاكمهم على أراضيها أو أن تنظم محكمة دولية هنا، لأنه ليس بإمكاننا أن نحتجزهم إلى الأبد".

وفي ختام حديثه، حذر قائد قوات سوريا الديمقراطية من أن يشن تنظيم داعش هجوما كبيرا في إحدى الدول الغربية، على غرار الهجوم الذي وقع في "مانشستر أرينا" في بريطانيا، في مايو 2017، وراح ضحيته 22 شخصا.

وقال كوباني: "هذا ممكن، فهو أحد الأشياء التي قد تحدث في المستقبل، فنحن لا نعرف مصير هؤلاء المساجين في سوريا، كما أن ميزان القوى هنا اختلف".

واستطرد في حديثه بشأن القوات الأميركية الموجودة في سوريا، بعد إعلان ترامب سحبها من تلك المناطق. وقال كوباني: "بالرغم من تصريحات الرئيس الأمريكي، فإن مهمتهم أصبحت مشوشة، وبالتالي فإن داعش قادر على إعادة تنظيم نفسه".

وكانت تركيا غزت مناطق في شمال وشمال شرق سوريا، بذريعة إبعاد المقاتلين السوريين الأكراد عن الحدود، إلى أن أوقفت العملية العسكرية بعد إبرام اتفاق مع الولايات المتحدة، يضمن انسحاب الأكراد من تلك المناطق.