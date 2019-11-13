«أفريكوم» تعلن مقتل قيادي بارز في صفوف حركة الشباب الصومالية

أعلنت قيادة القوات الأمريكية في أفريقيا "أفريكوم" مقتل قيادي بارز في صفوف حركة الشباب الصومالية في غارية جوية بالقرب من مدينة جيلب التابعة لإقليم جوبا السفلى.

ونقلت إذاعة "شابيلي" الصومالية عن بيان صادر من القيادة أن القوات الأمريكية نفذت بالتعاون مع القوات الصومالية غارة جوية، أمس الثلاثاء، استهدفت عناصر من مليشيات الشباب المتطرفة في منطقة قريبة من مدينة جيلب".

وأوضحت القيادة الأمريكية في أفريقيا أن الهجوم تم تنفيذه بعناية ولم يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين بالقرب من المنطقة التي وقع فيها القصف.

وضاعفت الولايات المتحدة الأمريكية من غاراتها الجوية في الصومال العام الجاري، مما أدى إلى خسائر مختلفة لمليشيات الشباب المتمردة.