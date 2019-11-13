 «أفريكوم» تعلن مقتل قيادي بارز في صفوف حركة الشباب الصومالية - بوابة الشروق
الأربعاء 13 نوفمبر 2019 10:07 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما توقعك لنتائج منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة؟

النتـائـج تصويت

«أفريكوم» تعلن مقتل قيادي بارز في صفوف حركة الشباب الصومالية

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 13 نوفمبر 2019 - 9:41 م | آخر تحديث : الأربعاء 13 نوفمبر 2019 - 9:41 م

أعلنت قيادة القوات الأمريكية في أفريقيا "أفريكوم" مقتل قيادي بارز في صفوف حركة الشباب الصومالية في غارية جوية بالقرب من مدينة جيلب التابعة لإقليم جوبا السفلى.

ونقلت إذاعة "شابيلي" الصومالية عن بيان صادر من القيادة أن القوات الأمريكية نفذت بالتعاون مع القوات الصومالية غارة جوية، أمس الثلاثاء، استهدفت عناصر من مليشيات الشباب المتطرفة في منطقة قريبة من مدينة جيلب".

وأوضحت القيادة الأمريكية في أفريقيا أن الهجوم تم تنفيذه بعناية ولم يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المدنيين بالقرب من المنطقة التي وقع فيها القصف.

وضاعفت الولايات المتحدة الأمريكية من غاراتها الجوية في الصومال العام الجاري، مما أدى إلى خسائر مختلفة لمليشيات الشباب المتمردة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك