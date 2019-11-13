وزير الخارجية الألماني يدعو إلى بدء مفاوضات انضمام مقدونيا الشمالية وألبانيا للاتحاد الأوروبي

دعا وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إلى بدء مفاوضات مقدونيا الشمالية وألبانيا للاتحاد الأوروبي في أسرع وقت ممكن.

وقال ماس قبيل توجهه إلى عاصمة مقدونيا الشمالية، إسكوبية، اليوم الأربعاء: "نريد أن يلتزم الاتحاد الأوروبي بكلمته تجاه مقدونيا الشمالية وألبانيا... الأمر لا يدور فقط حول مصداقيتنا كاتحاد أوروبي، بل أيضا حول مصالحنا الاستراتيجية في منطقة مستقرة وآمنة في قلب أوروبا".

وكان من المنتظر أن تعطي قمة الاتحاد الأوروبي التي انعقدت الشهر الماضي الضوء الأخضر لبدء مفاوضات انضمام الدولتين إلى الاتحاد، إلا أن فرنسا وهولندا والدنمارك عارضتا ذلك، بسبب عدم إحراز الدولتين خطوات إصلاح كافية في القضاء والشؤون الإدارية.

وكانت مقدونيا الشمالية على وجه الخصوص بذلت الكثير من المساعي السياسية من أجل بدء مفاوضات انضمامها للاتحاد، حيث نجح رئيس الوزراء زوران زايف في تغيير اسم بلاده من مقدونيا إلى مقدونيا الشمالية رغم المعارضة الكبيرة من جانب التيار القومي. وكان تغيير الاسم مطلبا تصر عليه اليونان بسبب وجود إقليم لديها في شمال البلاد يحمل أيضا اسم مقدونيا.

وفي المقابل، كانت المفوضية الأوروبية وألمانيا أيضا مؤيدتين لبدء المفاوضات.

وهذه الزيارة الثانية التي يقوم بها ماس لإسكوبية في غضون 14 شهرا.

ومن المقرر أن يلتقي ماس رئيس الوزراء زايف ووزير خارجيته نيكولا ديميتروف.

وقال ماس: "نتمسك بالهدف المشترك لبدء مفاوضات الانضمام للاتحاد الأوروبي قريبا... من المهم أيضا الآن تلبية توقعات وآمال المواطنين في مقدونيا الشمالية. يتعين مواصلة طريق الإصلاحات ودولة القانون على نحو حاسم. ألمانيا مستعدة لأن تكون مرافقة لمقدونيا الشمالية في ذلك".