 عواصف ثلجية عنيفة تضرب النمسا وتؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي - بوابة الشروق
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عواصف ثلجية عنيفة تضرب النمسا وتؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 13 نوفمبر 2019 - 9:37 م | آخر تحديث : الأربعاء 13 نوفمبر 2019 - 9:37 م

ضربت موجة من الطقس السيء أغلب أنحاء النمسا، اليوم الأربعاء، حيث أدى تساقط الثلوج بكثافة في جنوب وغرب النمسا إلى تأخير حركة المرور وانقطاع التيار الكهربائي في العديد من المناطق.

وذكرت هيئة الأرصاد النمساوية أن محور تساقط الثلوج كان في شرق مدينة تيرول وكارينثيا العليا وفي منطقة سلسلة جبال الألب الرئيسية في سالزبورج.

وأشارت إلى حدوث انقطاع للتيار الكهربائي في شرق تيرول وشرق كارينثيا وستيريا العليا من المتوقع أن يستمر الطقس حتى الأسبوع المقبل.

وأضافت أنه لا يزال هناك حوالي 1800 أسرة بدون كهرباء إضافة إلى إغلاق الطرق وسقوط الأشجار والكابلات.

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