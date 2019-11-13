وزير التربية والتعليم اللبناني: تعطيل جميع المدارس والثانويات والجامعات الرسمية والخاصة

أعلن وزير التربية والتعليم اللبناني، أكرم شهيب، تعطيل جميع المدارس والثانويات والجامعات الرسمية والخاصة، اليوم الأربعاء، وذلك حسبما أفادت فضائية «سكاي نيوز عربية».

جدير بالذكر أن لبنان يشهد تظاهرات منذ الـ17 من أكتوبر الماضي، احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية، وفرض الضرائب، وللمطالبة باستقالة الحكومة.

وقطع متظاهرون لبنانيون الطرق في عدد من المناطق احتجاجًا على كلمة الرئيس اللبناني، ميشال عون، مساء أمس الثلاثاء.

وقال عون، خلال لقاء لوسائل إعلام لبنانية، مساء الثلاثاء، إن المشاورات الرسمية بشأن تكليف رئيس الوزراء الجديد قد تنطلق الخميس أو الجمعة، منوهًا بأن بلاده قد تتعرض لكارثة في حال استمرار المظاهرات في شكلها الحالي.