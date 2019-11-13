وليد جنبلاط: اتخذت قرارا بالانضمام رسميا إلى الحراك الشعبي بلبنان

أعلن زعيم الحزب التقدمي الاشتراكي، وليد جنبلاط اتخاذه قرارًا بالانضمام رسميًا إلى الحراك الشعبي بلبنان، وذلك حسبما أفادت فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها منذ قليل.

جدير بالذكر أن لبنان يشهد تظاهرات منذ الـ17 من أكتوبر الماضي، احتجاجًا على الأوضاع الاقتصادية، وفرض الضرائب، وللمطالبة باستقالة الحكومة.

وقطع متظاهرون لبنانيون الطرق في عدد من المناطق احتجاجًا على كلمة الرئيس اللبناني، ميشال عون، مساء أمس الثلاثاء.

وقال عون، خلال لقاء لوسائل إعلام لبنانية، إن المشاورات الرسمية بشأن تكليف رئيس الوزراء الجديد قد تنطلق الخميس أو الجمعة، منوهًا بأن بلاده قد تتعرض لكارثة في حال استمرار المظاهرات في شكلها الحالي.