إمبيد يقود سيفنتي سيكسرز لتجاوز كافاليرز

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لاري نانس (22) لاعب كليفلاند كافاليرز مع كيل أوكين لاعب فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز في مباراة في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين. صورة لرويترز من يو.إس.إيه.توداي سبورتس.

أحرز جويل إمبيد 27 نقطة واستحوذ على 16 كرة مرتدة ليحقق رقمين مزدوجين للمرة الخامسة هذا الموسم ويقود فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز للفوز 98-97 على كليفلاند كافاليرز في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين ليل الثلاثاء.

وسجل إمبيد نقطتي الفوز قبل 13.2 ثانية على النهاية في مباراة تقدم فيها كافاليرز بفارق خمس نقاط مع تبقي خمس دقائق على نهايتها.

وأحرز جوش ريتشاردسون 17 نقطة وعاد بن سيمونز بعد غياب مباراتين بسبب مشكلة في الكتف ليضيف 15 نقطة بينما سجل فرقان كوركماز عشر نقاط لصالح سيفنتي سيكسرز.

وسجل كل من كيفن لاف وجوردان كلاركسون 20 نقطة لصالح كافاليرز الذي خسر لأول مرة بعد انتصارين متتاليين. وأضاف كولين سيكستون 18 نقطة وأحرز تريستان طومسون 17 نقطة واستحوذ على 12 كرة مرتدة.