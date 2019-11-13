قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 11 فلسطينيًا من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، 11 مواطنًا فلسطينيًا من الضفة الغربية.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني -في بيان- أن الاحتلال اعتقل 3 مواطنين من عدة أنحاء في محافظتى رام الله والبيرة، ومواطنًا واحدًا من مدينة بيت ساحور جنوب الضفة، ومواطنين اثنين من الخليل؛ منهما شاب من بلدة ترقوميا وهو المنسق العام لحركة الشبيبة الطلابية في جامعة "بوليتكنك فلسطين"، ورافقت عملية اعتقاله سرقة أموال وجهاز حاسوب من محل صرافة لوالده، والمواطن الثاني، 60 عامًا، تم اعتقاله عن طريق قوة من جيش الاحتلال تقدر عددها بـ50 جنديًا، حيث داهمت منزله، وأحدثت فيه خرابا وبمحيطه قبل اعتقاله لاحقا.

وأضاف أن الاحتلال اعتقل 4 مواطنين من بلدات كفر عقب والعيزرية والعيساوية بمحافظة القدس، بينهم مدير مركز بيسان للدراسات والإنماء، كما جرى اعتقال مواطن من محافظة جنين من أمام حاجز "الجلمة" خلال توجهه لزيارة شقيقه الأسير وسيم في معتقل "النقب الصحراوي".

وفي سياق آخر، شرعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في تجريف أراضي المواطنين في بلدة بيت أمر شمال الخليل، التي كانت قد استولت عليها مطلع الشهر الجاري لصالح شق طريق استيطاني.

يُذكر أن الشارع الاستيطاني الجديد يمتد من مفرق "عصيون" شمال الخليل، مرورًا ببيت البركة المقابل لمخيم العروب، وعبر المحمية الطبيعية "جبل القرن" الواقعة بين بيت أمر والعروب، وصولًا إلى مفرق "النبي يونس" المدخل الشرقي لمدينة حلحول.

وتقدر مساحة الأراضي التي استولت عليها سلطات الاحتلال لشق هذا الطريق بنحو 400 دونم (كم2) من أراضي المواطنين من بلدتي حلحول وبيت أمر شمال الخليل.