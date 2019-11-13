ولي عهد الكويت وقائد قيادة القوات الأمريكية الوسطى يبحثان التعاون المشترك

بحث ولي عهد الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء بقصر بيان، مع قائد قيادة القوات الأمريكية الوسطى الفريق أول كينيث ماكينزي، والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

كما بحث الجانبان -خلال اللقاء الذي عقد بحضور رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق ركن محمد خالد الخضر، ورئيس المراسم والتشريفات بديوان ولي العهد الشيخ مبارك صباح السالم الحمود الصباح- عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.

تجدر الإشارة إلى أن قائد قيادة القوات الأمريكية الوسطى الفريق أول كينيث ماكينزي، والوفد المرافق له، قد وصل إلى الكويت في وقت سابق اليوم في زيارة رسمية.