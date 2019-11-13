البنك الأهلي يفتتح أحدث فروعه بمدينة الروبيكي الصناعية

افتتح البنك الأهلي المصري اليوم الأربعاء، فرعا جديدا في مدينة الروبيكي الصناعية التي تقع داخل مدينة بدر بالقاهرة.

حضر الافتتاح ممدوح عافية رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري و محمد عبد الفتاح رئيس منطقة فروع غرب القاهرة وياسر المغربي مستشار وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة مدينة الروبيكي للدباغة.

وقال رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي -في بيان- إن اختيار البنك لمدينة الروبيكي يأتي استنادا إلى أهمية المنطقة كإحدى المناطق الصناعية الجديدة المبشرة التي تضم العديد من ورش الدباغة ومصانع الجلود والتي بدأت في مزاولة نشاطها فعليا مستفيدة، حيث تستهدف مدينة الروبيكي تطوير صناعة الجلود التي تعتبر من المشروعات القومية التي تساهم في زيادة الناتج القومي والتصدير.

وأضاف أن محفظة القروض الصغيرة والمتوسطة المباشرة وغير المباشرة بالبنك بلغت نحو 64مليار جم لنحو 74 ألف مشروع يبلغ نصيب القطاع الصناعي منها حوالي ٢١.٤ مليار جنيه لعدد ١٣ الف مشروع ، كما يضع البنك خطة طموحة لزيادتها الى 100مليار جم بنهاية العام القادم.

بدوره، أشاد ياسر المغربي بدور البنك الاهلي المصري في دعم المشروعات الصناعية تماشيا مع استراتيجية الدولة 2030 لتوطين الصناعة وتنميتها بما يكرس مفهوم تحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الفاتورة الاستيرادية.