تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة، طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، لطيف على السواحل الشمالية نهارًا، بارد على غالبية الأنحاء ليلًا.

وأضافت «الأرصاد»، في بيان أصدرته، اليوم، أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة على السلوم وسيدي براني ومطروح، ومن خفيفة إلى متوسطة على الإسكندرية.

وأشارت إلى تكون الشبورة المائية صباحًا على مناطق من القاهرة والسواحل الشمالية، تكون كثيفة أحيانًا على الوجه البحري ومدن القناة.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:

الصغرى العظمى

القاهرة 17 25

بورسعيد 18 25

الإسكندرية 16 23

شرم الشيخ 19 29

أسوان 15 28

كاترين 09 20

الإسماعيلية 18 25