وزير البيئة في لاتفيا يستقيل بسبب تصريح وقوف سيارات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استقال وزير حماية البيئة والتنمية الإقليمية في لاتفيا جوريس بوس بسبب فضيحة تصريح وقوف سيارات.

واستقال السياسي التابع لحزب من أجل تنمية لاتفيا من منصبه يوم الخميس. وقال الرجل البالغ من العمر 40 عاما في العاصمة ريجا "أقر بخطئي وأتحمل المسؤولية عنه".

وكان زميل سابق لبوس في الحزب ،وعضو في مجلس مدينة ريجا، قد اتهم بوس سابقا باستخدام تصريح وقوف من مجلس مدينة عاصمة لاتفيا ليس له حق فيه.

ويقال أيضا إن الوزير طلب من مجلس المدينة منحه تصريح مجاني لوقوف سيارة في المدينة.

ونفى بوس في البداية المزاعم التي تم تقديمها قبل بضعة أيام، مدعيا أن مراسلاته عبر خدمة الرسائل القصيرة مع مجلس المدينة حول تصريح وقوف السيارات كانت مجرد مزحة.

لكنه اعترف الآن بأنه "ضلل زملائه والمجتمع اللاتفي".

وقبل رئيس الوزراء كريسجانيس كارينز الاستقالة. وكتب عبر تويتر "يجب أن تكون الحكومة نموذجا يحتذى به للمجتمع في التمسك بمبادئ حكم القانون والشفافية".

وكان كارينز قد دعا في السابق هيئة مكافحة الفساد في لاتفيا للتعامل مع القضية.