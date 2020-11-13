التحالف يعترض ويدمر خمس طائرات حوثية «مفخخة» باتجاه السعودية

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي تقوده المملكة، اعتراض وتدمير عدد خمس طائرات بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية باتجاه المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المُتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العميد الركن تركي المالكي، قوله "إن قوات التحالف المشتركة تمكنت الخميس من اعتراض وتدمير عدد (5) طائرات بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة".

وأضاف العميد المالكي "أن قيادة القوات المشتركة للتحالف أحبطت جميع المحاولات الإرهابية من قبل المليشيا الحوثية الإرهابية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية".

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن أعلن أمس الأول الأربعاء، اعتراض قاربين محملين بالمتفجرات جنوبي البحر الأحمر، أطلقهما الحوثيون في اليمن.

وهددت جماعة الحوثي الأربعاء باستهداف مواقع عسكرية واقتصادية حيوية في السعودية خلال الأيام المقبلة، مطالبة الشركات الأجنبية في المملكة بالابتعاد عن هذه المنشآت.