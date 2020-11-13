موسيقيون في مدينة ألمانية يعزفون داخل كرات شفافة من أجل مشروع فني

ارتدى العديد من الموسيقيين بأوركسترا شتوتجارت فيلهارمونيك، ملابس الحفلات، ثم دخلوا في كرات كبيرة شفافة من مادة "البولي فينيل كلوريد" من أجل مشروع فني.

والفعالية جزء من مشروع بعنوان "تراكمات التباعد الاجتماعي" للفنان فلوريان مينرت.

ويهدف مينرت من هذا المشروع إلى تناول تأثير التباعد الاجتماعي، الضروري لاحتواء جائحة كورونا، على الناس ومدى أهمية التقارب كجزء من الترابط الاجتماعي.

وقال مينرت أمس الخميس: "الصور جزء من سلسلة صور. كل مشهد يجب أن يروي قصة صغيرة".

وعلى سبيل المثال، ينزلق شباب أو أشخاص في حمام السباحة، أو ممثلون مسرحيون داخل فقاعات بلاستيكية شفافة، ويقوم مينرت بعد ذلك بترتيبها.

وقال الفنان إن وحدة كبار السن خلال الجائحة سيُجرى معالجتها أيضا كجزء من المشروع.