عبد العزيز جراد: حناشي ترك بصماته على تاريخ كرة القدم الجزائرية

نعى عبد العزيز جراد، رئيس الوزراء الجزائري، محند شريف حناشي، رئيس نادي شبيبة القبائل، الذي توفي اليوم الجمعة عن عمر يناهز 70 عاما، بعد معاناة مع المرض استمرت لأسابيع.

وكتب جراد، في تغريدة له في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك :"رحل عنا وعن الأسرة الرياضية رئيس شبيبة القبائل سابقاً، محند شريف حناشي، رحمه الله، الذي ترك بصماته في تاريخ الكرة الجزائرية، لاعبا ثم مسيرا للنادي القبائلي، وقاده إلى إحراز العديد من البطولات الوطنية والألقاب القارية".

وتقدم جراد، بتعازيه الخالصة إلى أسرة الفقيد، ولكل أنصار شبيبة القبائل.

من جهته، وصف وزير الشباب والرياضة سيد علي خالدي، حناشي بكونه "واحدا من أبرز أعمدة الرياضة الجزائرية الذي أفنى حياته في خدمتها وصنع العديد من الألقاب التي ستخلد اسمه في سجل انجازات الفريق".

وذكر اتحاد الكرة الجزائري في برقية تعزية أن حناشي "بصم على تاريخ نادي شبيبة القبائل الذي خدمه بشغف وتفاني لأكثر من نصف قرن، معتبره أحد رموز الكرة الجزائرية على مدار سنوات".

كما نعى عبد الكريم مدورا، رئيس رابطة كرة القدم المحترفة "صديقه" حناشي، مشددا على أن رحيله خسارة كبيرة لكرة القدم الجزائرية.

وسارعت الروابط والأندية الجزائرية إلى تقديم العزاء لعائلة الراحل حناشي وإلى نادي شبيبة القبائل.

ويعد حناشي، من أبرز الشخصيات الكروية في الجزائر حيث ترأس شبيبة القبائل من عام 1993 إلى 2017 ونال معه 10 ألقاب: بطولة الدوري الجزائري 4 مرات، كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية) 3 مرات، كأس الجزائر مرتين، وكأس أفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس مرة واحدة.

ولعب حناشي كمدافع في صفوف شبيبة القبائل 11 موسما في الفترة الممتدة من 1968 إلى 1978.

كما تقمص ألوان المنتخب الجزائري 3 مرات عام 1972.