 السودان: استمرار تدفق اللاجئين الإثيوبيين العابرين للحدود بسبب معارك تيجراي - بوابة الشروق
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السودان: استمرار تدفق اللاجئين الإثيوبيين العابرين للحدود بسبب معارك تيجراي

أسماء الدسوقي
نشر في: الجمعة 13 نوفمبر 2020 - 2:42 م | آخر تحديث: الجمعة 13 نوفمبر 2020 - 2:42 م

عرضت وكالة الأنباء السودانية «سونا»، اليوم الجمعة، فيديو يرصد استمرار تدفق اللاجئين الإثيوبيين إلى ولاية القضارف، بسبب معارك إقليم تيجراي.

‏وارتفعت أعداد اللاجئين الإثيوبيين العابرين لولاية القضارف إلى 11 ألف حتى الآن.


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