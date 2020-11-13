السودان: استمرار تدفق اللاجئين الإثيوبيين العابرين للحدود بسبب معارك تيجراي

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عرضت وكالة الأنباء السودانية «سونا»، اليوم الجمعة، فيديو يرصد استمرار تدفق اللاجئين الإثيوبيين إلى ولاية القضارف، بسبب معارك إقليم تيجراي.
وارتفعت أعداد اللاجئين الإثيوبيين العابرين لولاية القضارف إلى 11 ألف حتى الآن.