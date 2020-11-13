السودان: استمرار تدفق اللاجئين الإثيوبيين العابرين للحدود بسبب معارك تيجراي

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عرضت وكالة الأنباء السودانية «سونا»، اليوم الجمعة، فيديو يرصد استمرار تدفق اللاجئين الإثيوبيين إلى ولاية القضارف، بسبب معارك إقليم تيجراي.

‏وارتفعت أعداد اللاجئين الإثيوبيين العابرين لولاية القضارف إلى 11 ألف حتى الآن.