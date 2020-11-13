 الخارجية الأمريكية تدين عزل نواب معارضين في هونغ كونغ - بوابة الشروق
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الخارجية الأمريكية تدين عزل نواب معارضين في هونغ كونغ

رويترز
نشر في: الجمعة 13 نوفمبر 2020 - 7:24 ص | آخر تحديث: الجمعة 13 نوفمبر 2020 - 7:24 ص

دانت الخارجية الأمريكية قرار الصين عزل 4 برلمانيين معارضين في هونغ كونغ، معتبرة إياه "تضييقا لحريات هونغ كونغ".

وجاء في بيان لوزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، يوم الخميس، أن "الولايات المتحدة ستواصل العمل مع الحلفاء والشركاء حول العالم لحماية حقوق وحريات شعب هونغ كونغ".

واتهمت واشنطن الصين بانتهاك التزاماتها بشأن هونغ كونغ، وأكدت أنها تعتزم محاسبة الأشخاص المسؤولين عن تلك الأعمال.

وكانت الصين قد قررت يوم الأربعاء عزل 4 نواب في البرلمان المحلي بهونغ كونغ، بناء على قانون يسمح بعزل المسؤولين الذين لا يتجاوبون مع معايير "الروح الوطنية".

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