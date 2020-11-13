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أكد السلوفاكي فلاديمير فايس المدير الفني للمنتخب الجورجي لكرة القدم أن مهمته مع الفريق انتهت مشيرا إلى استمراره مع الفريق فقط خلال المباراتين المرتقبتين له في دوري أمم أوروبا الأسبوع المقبل.

وأبدى فايس /56 عاما/ أسفه على الخسارة صفر / 1 أمام ضيفه منتخب مقدونيا الشمالية مساء الخميس في نهائي الدور الفاصل بالتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 2020) .

وحجز منتخب مقدونيا الشمالية بهذا الفوز مقعده في النهائيات لتكون المشاركة الأولى له في البطولة فيما فشل المنتخب الجورجي في بلوغ البطولة للمرة الأولى حيث لم يسبق له أن خاض البطولة الأوروبية.

وقال فايس، الذي تولى تدريب المنتخب الجورجي بداية من مارس 2016 إن مهمته مع الفريق انتهت.

وأوضح :"سددنا كرة واحدة فقط على مرمى المنافس (منتخب مقدونيا الشمالية)، وهذا لم يكن كافيا".

وأضاف :"مهمتي هنا انتهت. سأرحل بعد مباراتي الفريق في دوري أمم أوروبا الأسبوع المقبل (أمام منتخبي أرمينيا واستونيا). من المؤسف للغاية أن تنتهي القصة هكذا".