نائب رئيس جنوب السودان يصل الخرطوم على رأس وفد رفيع

وصل إلى الخرطوم مساء اليوم الجمعة، وفد رفيع المستوى من جمهورية جنوب السودان برئاسة حسين عبدالباقي نائب رئيس جنوب السودان، ويضم المستشار توت قلواك رئيس لجنة الوساطة في مفاوضات السلام السودانية، وعددا من الوزراء والمسئولين بجمهورية جنوب السودان.



وقال وزير الثقافة والإعلام السوداني فيصل محمد صالح -في تصريح صحفي- إن زيارة الوفد تأتي في إطار المساهمة في الترتيبات الجارية للاحتفال باستقبال قادة أطراف العملية السلمية الموقعين على اتفاق جوبا لسلام السودان.



وأشار فيصل إلى أنه سيتم تنظيم احتفالات شعبية كبيرة يوم الأحد المقبل بساحة الحرية بالخرطوم إيذانا بالبدء الفعلي في تنفيذ اتفاق السلام على أرض الواقع. وأعرب عن شكره وإمتنانه لحكومة وشعب جمهورية جنوب السودان لرعايتها واستضافتها لمفاوضات السلام لفترة طويلة حتى توجت بالتوقيع على اتفاق جوبا لسلام السودان في الثالث من أكتوبر الماضي.



بدوره، قال المستشار توت قلواك رئيس لجنة الوساطة، إن الزيارة تهدف للمشاركة فى احتفالات استقبال قادة أطراف العملية السلمية الموقعين على اتفاق جوبا، مؤكدا مشاركة الرئيس سلفاكير مياردت رئيس جمهورية جنوب السودان في هذه الاحتفالات.