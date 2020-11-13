اختتم مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، مساء اليوم الخميس، فعاليات دورته 36، والتي انطلقت الأحد الماضي تحت اسم الفنان عزت العلايلي، وانحصرت مسابقات المهرجان هذا العام في مسابقتين الأولى للأفلام الطويلة والثانية للقصيرة، إلى جانب مسابقة ممدوح الليثي للسيناريو.

وأعلنت لجنة تحكيم المهرجان عن فوز الفيلم اليوناني بارى على جائزة أفضل فيلم في مسابقة الأفلام الطويلة لدول البحر المتوسط، ونال جائزة لجنة التحكيم الخاصة الفيلم الأسباني نافذة على البحر، وحصل المخرج اليونانى سيا ماك على جائزة يوسف شاهين لافضل مخرج عن فيلم بارى ، كما نال جائزة نجيب محفوظ لأفضل سيناريو الفيلم الاسبانى نافذة على البحر ، للكاتب لويس مويا ريجرادو ،

وحصل الفنان المغربى ربيع جليم على جائزة عمر الشريف لأفضل ممثل عن دوره فى فيلم اللكمة ، كما حصلت الفنانة كارول سماحة على جائزة فاتن حمامة لأفضل ممثلة عن دورها فى فيلم بالصدفة، مناصفة مع الفنانة ايما سواريز عن دورها فى فيلم نافذة على البحر .

كما أعلنت لجنة التحكيم عن فوز الفيلم الفرنسي "فنسنت قبل الظهيرة" على جائزة افضل فيلم في مسابقة الأفلام القصيرة، و حصل على جائزة لجنة التحكيم الخاصة الفيلم الاسبانى شامل الفواتير ، و حصل الفيلم السورى "غيوم داكنة " على جائزة القدس للإنجاز الفنى لتعبيره عن ظروف قاسية وحقيقية على ارض الواقع جسدها المخرج بشكل درامى جيد ، و حصل على جائزة كمال الملاخ للعمل الاول اخراج عن الفيلم اللبنانى مفقود .

تجدر الاشارة إلى أن الدورة ٣٦ من مهرجان الاسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط ، اقيمت بمشاركة دول اليونان ، ايطاليا ، فرنسا ، بلغاريا ، هولندا ، اسبانيا ، المغرب ، ألبانيا ، الجزائر ، ليبيا ، تونس ، انجلترا ، مالطا ، البوسنة ، لبنان ، سويسرا ، كرواتيا ، سوريا ، مصر ، و تضمنت العديد من العروض و الفعاليات الفنية ، إلى جانب تكريم الفنان صلاح عبدالله، والمخرجة إيناس الدغيدي ، و مدير التصوير محسن أحمد ، الفنانة رغدة ، المخرج المغربي داوود ولاد السيد، والمخرج والكاتب مارك سيرينا.