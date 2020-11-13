إيطاليا: ضبط رجل سرق أثرا مقدسا للبابا يوحنا بولس الثاني

ذكرت قوات الدرك الوطني الإيطالية "كارابينيري" اليوم الجمعة أنه تم ضبط رجل سرق أثرا مقدسا للبابا، يوحنا بولس الثاني، لكن الأثر المقدس مازال مفقودا.



وتم تحديد هوية الشخص/59 عاما/ بوصفه الرجل الذي سرق قارورة بها قطرات دم من البابا الراحل من كنيسة صغيرة في كاتدرائية "سبوليتو" في منطقة أومبريا وسط إيطاليا في 23 أيلول/سبتمبر الماضي.



وتم توجيه اتهامات للمشتبه به، المعروف بأنه سرق سابقا مصنوعات يدوية من كنائس، بالسرقة الجسيمة وتم إحالته للمحاكمة، لكن لم يتم اعتقاله، طبقا لما ذكرته قوات الدرك الوطني.



وتم تعقبه بفضل لقطات مصورة من كاميرات المراقبة.



لكن الشرطة فتشت منزله في منطقة "فيجلين فالدارنو" بالقرب من فلورنسا، غير أنها لم تعثر على الأثر هناك



وتابعت الشرطة أن القيمة الاقتصادية للأثر ضئيلة.