البرازيل تعلن غياب نيمار عن مواجهتي فنزويلا وأوروجواي

سيغيب نجم هجوم منتخب البرازيل لكرة القدم نيمار عن مواجهتي فنزويلا والاوروجواي ضمن تصفيات مونديال 2022، لعدم تعافيه من اصابة في عضلات المقرب، بحسب ما أعلن الاتحاد البرازيلي للعبة.

وذكر الاتحاد ان تعافي نيمار من اصابته يتطور بشكل جيد "لكنه ليس كافيا لخوضه المباراة ضد الاوروجواي" الثلاثاء في مونتيفيديو ضمن الجولة الرابعة من التصفيات، بحسب طبيب المنتخب رودريجو لاسمار.

وكان نيمار سيغيب عن المباراة الاولى ضد فنزويلا الجمعة في ساو باولو، بسبب هذه الاصابة التي تعرض لها خلال مشاركته مع فريقه باريس سان جرمان الفرنسي في دوري ابطال اوروبا نهاية الشهر الماضي.

وبرغم اعلان مدربه الالماني توماس توخيل عودته في نهاية نوفمبر الجاري، الا ان الجهاز الفني لمنتخب البرازيل قرر استدعاءه الى بعثته في التصفيات.

قال توخيل الاسبوع الماضي "هذا من حق المنتخب الوطني، لا يمكننا القيام بأي شيء بصراحة. افضل عدم مشاركة الشبان المصابين". تابع "لكن في الوقت عينه لدينا الثقة بالمنتخبات بانهم يعتنون جيدا باللاعبين".

وسجل نيمار (28 عاما) ثلاثية في ليما الشهر الماضي، رافعا رصيده إلى 64 هدفا، ليتخطى رقم "الظاهرة" رونالدو ويقف على بعد 13 هدفا من الرقم المحلي للجوهرة بيليه.

وكانت البرازيل قد حققت فوزين تواليا على بوليفيا (5-صفر) وفي أرض البيرو (4-2) وتحاول الجمعة الانفراد بصدارة المجموعة الموحدة لتصفيات أمريكا الجنوبية.