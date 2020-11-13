نقيبة الممرضين تكرم أطقم تمريض مستشفى أبورديس



كرمت الدكتورة كوثر محمود، نقيب عام تمريض مصر، اليوم الجمعة، أطقم التمريض بمستشفى أبورديس العام، وذلك على هامش زياراتها الميدانية لمستشفيات محافظة جنوب سيناء، يرافقها أيمن شندي، نقيب التمريض بجنوب سيناء.

وأشادت نقيب عام تمريض مصر، بأطقم التمريض بجنوب سيناء وكافة المحافظات المصرية، مؤكدة أن أزمة فيروس كورونا قد كشفت مدى أهمية عملهم، وحرصهم على مساعدة المصابين بالفيروس بمهنية وتضحية بالنفس وإحساسًا بالمسئولية، والمخاطرة بأنفسهم، لذلك فهم يستحقون المزيد من التقدير وتحسين ظروف عملهم.

وقالت نقيب عام تمريض مصر، إن أطقم التمريض وغيرهم من العاملين في الرعاية الصحية يتحملون ضغوط كثيرة، وتحديات عديدة في مواجهة خطر وباء كورونا".

وأوضحت أن القطاع الصحي في محافظة جنوب سيناء له أهمية كبرى، لكونها محافظة سياحية من الدرجة الأولى، خاصة في ظل الظروف التي تعيشها حاليًا.