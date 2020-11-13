اموسكو لا تستبعد عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي مع إيران

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن موسكو لا تستبعد عودة الولايات المتحدة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة حول البرنامج النووي الإيراني.

وقالت زاخاروفا في مؤتمرها الصحفي الأسبوعي اليوم الجمعة: "نحن لا نستبعد مثل هذا الاحتمال، ولم نستبعده أبدًا". مضيفة :" إذا كان الأمريكيون مستعدين لتبني الطريق التصحيح، فلا يمكن إلا الترحيب بذلك، ولكن لا ينبغي أن يُثقل هذا الأمر بشروط إضافية".

وتابعت :" من الضروري استبعاد مراجعة خطة العمل الشاملة المشتركة لمنع إدخال تلك الجوانب في عملية تنفيذها التي تتجاوز الاتفاق الشامل لعام 2015، لا سيما تلك التي لا تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني".

وأكدت المتحدثة الرسمية للخارجية الروسية أنه من المهم الحفاظ على نزاهة الاتفاق النووي وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231.

يُذكر أن الولايات المتحدة انسحبت في 2018 من الاتفاق النووي، ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتفاق بأنه أسوأ اتفاق على الإطلاق. في الوقت نفسه أخفقت الولايات المتحدة في محاولة تمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران في مجلس الأمن الدولي.