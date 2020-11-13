ابتليت مدينة تاكيكاوا اليابانية، مؤخرًا بعدد كبير من الدببة البرية، وهي تتجول في الأحياء وتثير ذعر السكان، حيث وصلت نسبة الهجمات إلى أعلى مستوى لها منذ 5 سنوات، وفي محاولة لمنع الهجمات، ابتكرت المدينة ذئب آلي لتعوي الدببة وإخافتها.

ونقلت صحيفة الجارديان البريطانية عن إن إتش كى نيوز اليابانية، إن مدينة تاكيكاوا نجحت في إيقاف هجمات الدببة عليها بعد نشر ذئبين آليين على أطرافها.

ويتسم الذئب الآلى بجسد أشعث وعينين لامعتين ولبدة شقراء وبمجرد تحفيز الحساسات الخاصة بالذئب يقوم بالعواء الممزوج بصرير حديد الآلة مع هز رأسه بعنف وإضاءة عينيه ما يخيف الدببة.

وباعت شركة أوتا سيكى المصنعة للذئب الآلى، 70 ذئبا حتى الآن، مع العلم أن الذئب كان موجودا بشكل طبيعي في البرية اليابانية، قبل أن ينقرض بسبب الصيد منذ قرن.

وتشهد مناطق الشمال والغرب اليابانى، تزايدا فى هجمات الدببة؛ إذ وصل عددها خلال العام الحالى لعشرات الهجمات، وأسفرت عن مقتل اثنان منها.

ويتزامن دائما شهري أكتوبر وسبتمبر من كل عام، مع موسم نشاط الدببة، قبيل بياتها الشتوى؛ إذ يتزايد بحثها عن الطعام واقترابها من المناطق السكنية.