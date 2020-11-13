المدعي العام النمساوي: 21 شريكا محتملا للإرهابي منفذ هجوم فيينا

أكد مكتب المدعي العام فى النمسا أن هناك 21 شريكا محتملا للإرهابي منفذ الهجوم في فيينا في 2 نوفمبر الجاري ، مشيرا الى أنه تم التحقيق مع 21 شخصا معروفين بالاسم باعتبارهم شركاء محتملين للقاتل في فيينا وأن عشرة منهم محتجزون منذ نهاية الأسبوع الماضي.

وأوضحت المتحدثة باسم المدعي العام في فيينا نينا بوسيك ، في مؤتمر صحفي اليوم /الجمعة/، أن الأحد عشر الآخرين لازالوا طلقاء لعدم وجود أسباب كافية للاحتجاز.

ومن جانبه، قال مايكل لونجر رئيس فريق التحقيق فى الحادثة أن الشرطة تفترض أن القاتل "لم يكن له شريك مباشر" .

و أضاف لونجر أن السؤال المطروح حاليا حول المساهمات الملموسة التي يشتبه في أن المتهم تلقاها من الاخرين ، مشيرا إلى أنه لا يزال من غير الواضح كيف وصل الإرهابي وهو مدجج بالسلاح إلى وسط المدينة ومن أين حصل على أسلحته.

وأوضح أن مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (إف بي آي) يقوم بالبحث في قنوات التواصل الاجتماعي عن المتواطئين المحتملين لكن لم يتم تأكيد ذلك رسميًا.

وأشار إلى أن هناك اتصالا مع مكتب حماية الدستور والسلطات الأمنية في ألمانيا وسويسرا بعد أن التقى الإرهابي مع أربعة متطرفين معروفين من هذه الدول في فيينا في منتصف يوليو الماضي ، مشيرا إلى أن هناك "تبادلا مستمرا للمعلومات" عبر الحدود الوطنية.