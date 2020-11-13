الحكومة الألمانية تنتقد بشدة العقوبات الروسية على بعض المسؤولين الألمان

انتقدت الحكومة الألمانية بشدة العقوبات الروسية المزمع توقيعها ضد شخصيات ألمانية وفرنسية على خلفية تطورات عملية تسميم المعارض الروسي أليكسى نافالني.



وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفين زايبرت اليوم الجمعة في برلين: "من وجهة نظر الحكومة الألمانية فإن مثل هذه الخطوة غير مبررة وغير مناسبة بطبيعة الحال".



وأضاف زايبرت أن هذه الخطوة "تتجاهل الاهتمام الدولى بتوضيح هذه القضية وتقحم مشكلة روسية في العلاقات الثنائية بين روسيا وكل من ألمانيا وفرنسا".



وكان وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أعلن يوم أمس الخميس أنه سيرد على الإجراءات العقابية التي اتخذها الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بحادث تسميم معارض الكرملين أليكسي نافالني بفرض عقوبات على كبار المسؤولين في الجهاز الحكومي في كل من ألمانيا وفرنسا .



وأضاف لافروف قائلا: "حيث أن ألمانيا كانت قاطرة عقوبات الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بقضة نافالني وحيث أن العقوبات تؤثر على كبار الموظفين في إدارة مؤسسة الرئاسة الروسية فسيأتي ردنا متوافقا مع هذا".



وكان الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على النائب الأول لرئيس إدارة مؤسسة الرئاسة الروسية سيرجي كيرينكو، ورئيس جهاز المخابرات الداخلية ألكسندر بورتنيكوف، ونائبي وزير الدفاع الروسي.