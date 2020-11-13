 تونس تعلن استئناف الرحلات الجوية مع ليبيا بدءا من يوم 15 نوفمبر - بوابة الشروق
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تونس تعلن استئناف الرحلات الجوية مع ليبيا بدءا من يوم 15 نوفمبر

تونس وليبيا
تونس وليبيا
تونس - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 13 نوفمبر 2020 - 9:18 م | آخر تحديث: الجمعة 13 نوفمبر 2020 - 9:18 م
أعلنت وزارة النقل التونسية اليوم الجمعة استئناف الرحلات الجوية مع ليبيا بدءا من يوم 15 نوفمبر الجاري.

ويأتي القرار إثر الاتفاق بين البلدين على بروتوكول صحي ينظم الإجراءات المرافقة لتنقل المسافرين وتبادل السلع والخدمات.

ويمهد البروتوكول الصحي أيضا لاستئناف التنقل والحركة التجارية على الحدود البرية التي تمثل شريان الاقتصاد لمدن الجنوب التونسي، بعد أشهر من الاغلاق تحديدا منذ آذار/مارس الماضي بسبب جائحة كورونا.

وتحتضن تونس منذ الاثنين الماضي ملتقى الحوار الليبي بين الفرقاء الليبيين عبر وساطة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بهدف التوصل الى تفاهمات سياسية شاملة لتأمين الانتقال الى المؤسسات الدائمة للحكم.

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