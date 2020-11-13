حزب أون سان سو تشي تفوز في انتخابات ميانمار

حصل حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية في ميانمار، المنتمية إليه الفائزة بجائزة نوبل للسلام أون سان سو تشي، على ما يكفي من المقاعد البرلمانية في الانتخابات لتشكيل حكومة لولاية ثانية تستمر خمسة أعوام، بحسب نتائج نشرت اليوم الجمعة.



وذكرت لجنة الانتخابات أن حزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية فاز بـ346 مقعدا من أصل 476 متاحة في المجلسين الأعلى والأدنى في البلاد، متجازا بذلك حاجز الـ322 مقعدا المطلوبة لضمان أغلبية مطلقة.



وأعلن الحزب فوزه يوم الاثنين بناء على إحصائه الخاص للنتائج التي توقعت أنه سوف يتجاوز فوزه الساحق الذي حققه في 2015، وهو بعث الآمال بعصر ديمقراطي جديد بعد عقود من الحكم العسكري.



وفاز حزب الوحدة من أجل التضامن والتنمية بـ25 مقعدا على الأقل، بحسب أحدث احصاء للجنة للانتخابات. وأظهر احصاء لحزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية أن حزب الوحدة من أجل التضامن والتنمية فاز بـ31 مقعدا.



ورغم النتيجة، مازال جيش ميانمار يمسك بالسلطة المطلقة حيث أن ربع المقاعد البرلمانية مخصصة لجنود غير منتخبين ما يعني أنه بإمكانهم منع إجراء تغيير دستوري بينما يسيطر الجنرالات على الوزارات الرئيسية.