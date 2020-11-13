رئيس الصحراء الغربية يطلب مجلس الأمن والأمم المتحدة بإدانة الاعتداء العسكري المغربي

وجّه رئيس الصحراء الغربية، إبراهيم غالي، رسالة مستعجلة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ندد فيها، بتداعيات "الهجوم العدواني" الذي شنته القوات المغربية اليوم الجمعة، على "المدنيين الصحراويين العزل الذين كانوا يتظاهرون سلمياً في منطقة الكركرات بجنوب غرب الصحراء الغربية"، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

وعبّر الرئيس الصحراوي عن بالغ قلقه إثر ما وصفه " الهجوم الوحشي الذي أقدمت عليه قوات الاحتلال المغربي فجر اليوم، والذي طال المتظاهرين السلميين الصحراويين العزل، جنوب غرب الصحراء الغربية".

ووصف غالي العملية العسكرية بـ"العمل العدواني وانتهاك صارخ لوقف إطلاق النار الذي ينبغي على الأمم المتحدة ومجلس الأمن إدانته بأقوى عبارات الإدانة".

وأوضح غالي، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية، أن هذا الهجوم كان " سببا لاشتباك القوات العسكرية لجبهة البوليساريو مع قوات العدو المغربي دفاعاً عن النفس ولحماية المدنيين العزل".

وحمل الرئيس الصحراوي "الاحتلال المغربي المسؤولية الكاملة عن عواقب عمليتها العسكرية"، داعيا الأمم المتحدة إلى "التدخل العاجل لوضع حد لهذا العدوان على الجمهورية الصحراوية، أرضا وشعبا" .