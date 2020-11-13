 فرنسا تعلن مقتل القائد العسكري لتنظيم القاعدة بشمال إفريقيا في مالي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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فرنسا تعلن مقتل القائد العسكري لتنظيم القاعدة بشمال إفريقيا في مالي

علم فرنسا
علم فرنسا
أ ش أ
نشر في: الجمعة 13 نوفمبر 2020 - 11:00 ص | آخر تحديث: الجمعة 13 نوفمبر 2020 - 11:00 ص

أعلنت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي اليوم الجمعة أن القوات الفرنسية في مالي تمكنت من قتل با اغ موسى القائد العسكري لتنظيم القاعدة في جناح شمال إفريقيا في عملية عسكرية بشمال مالي.
وقالت بارلي - في بيان حسبما ذكرته شبكة "فرانس 24" - إن موسى، الذي لقي حتفه يوم الثلاثاء الماضي، كان المسئول عن شن عدد من الهجمات التي استهدفت القوات المالية والدولية، موضحة أن عملية قتله بمثابة "نجاح رئيسي في المحاربة ضد الإرهاب".

وأشارت الشبكة إلى أن موسى شن هجمات استهدفت أيضا الجنود والمدنيين في مالي والجارة بوركينا فاسو.

يذكر أن فرنسا لديها أكثر من 100ر5 جندي في جميع أنحاء غرب إفريقيا، فيما يتمركز الجزء الأكبر في مالي؛ حيث محاربة تنامي الحركات المتشددة بها.


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