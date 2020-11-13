 واشنطن بوست: 130 من أفراد الخدمة السرية الأمريكية مصابون بكورونا أو دخلوا الحجر الصحي - بوابة الشروق
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واشنطن بوست: 130 من أفراد الخدمة السرية الأمريكية مصابون بكورونا أو دخلوا الحجر الصحي

واشنطن بوست - ارشيفية
واشنطن بوست - ارشيفية

نشر في: الجمعة 13 نوفمبر 2020 - 9:03 م | آخر تحديث: الجمعة 13 نوفمبر 2020 - 9:03 م
واشنطن 13 تشرين ثان/ نوفمبر (د ب أ) – أفاد تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست الأمريكية اليوم الجمعة، بأنه بعد رحلات سفر مكثفة مع الرئيس دونالد ترامب، الذي قام بحملة انتخابية في عدة ولايات في الأيام الأخيرة التي سبقت يوم الانتخابات، أصيب نحو 130 من أعضاء جهاز الخدمة السرية  الأمريكي بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أو دخلوا الحجر الصحي.

وشهد البيت الأبيض نفسه إصابة عدد من موظفيه بفيروس كورونا، شملت الرئيس ترامب نفسه وفي الآونة الأخيرة، أصيب رئيس هيئة موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز بالفيروس الفتاك.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن مصدر حكومى قوله إنه لا يمكن أن نعزو جميع الحالات داخل جهاز الخدمة السرية – وهي الوكالة التي تحمي الشخصيات الهامة ، ومن بينهم الرئيس - إلى السفر وقد يكون بعضها نابع من البيت الابيض نفسه .

وقالت الصحيفة إن ارتفاع عدد المصابين أو الذين دخلوا الحجر الصحي أو العزل، بسبب اتصالهم الوثيق بشخص مصاب بالفيروس، يضع ضغطا على الوكالة .

ومن المعروف أن البيت الأبيض يتجاهل المبادئ الإرشادية الرئيسية للصحة العامة ومن بينها إرتداء قناع الوجه( الكمامة) والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

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