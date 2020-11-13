 فودافون تسعى لـجمع 5 مليارات دولار في الاكتتاب العام الأولي لتشغيل أبراج أوروبية - بوابة الشروق
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فودافون تسعى لـجمع 5 مليارات دولار في الاكتتاب العام الأولي لتشغيل أبراج أوروبية

فودافون مصر
فودافون مصر
لندن - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 13 نوفمبر 2020 - 11:02 م | آخر تحديث: الجمعة 13 نوفمبر 2020 - 11:02 م

تدرس شركة اتصالات الهاتف المحمول البريطانية " فودافون جروب بي إل سي " جمع نحو 4 مليارات يورو (7ر4 مليار دولار) من الطرح العام الأولي لوحدة تشغيل الأبراج الأوروبية في أوائل العام المقبل، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة، نقلا عن أشخاص مطلعين على الأمر.

وتخطط فودافون، التي تتخذ من المملكة المتحدة مقرا لها، لإدراج وحدة "فانتاج تاورز" في فرانكفورت في أقرب وقت في الربع الأول من العام في صفقة يمكن أن تقدر قيمة أعمالها بنحو 20 مليار يورو، مشتملة على الديون، حسبما قال الأشخاص، الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم نظراً لأن تفاصيل الصفقة لم يتم الإعلان عنها بعد بشكل علني.

وأوضحت البيانات التي جمعتها بلومبرج أن هذه الصفقة يمكن أن تجعلها أكبر اكتتاب عام في بورصة أوروبية في غضون أكثر من ثلاث سنوات.

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