جامعة مطروح: مناقشة أول رسالتي ماجستير لمعيدتين بتربية الطفولة المبكرة

قال الدكتور مصطفي النجار رئيسر جامعة مطروح، إن كلية التربية للطفولة المبكرة شهدت مناقشة أول رسالتي ماجستير لمعيدتين بقسمي العلوم النفسية والأساسية بالكلية، وذلك بقاعة مجلس العمد والمشايخ بمدينة مرسى مطروح.



وتناولت رسالة الطالبة نورهان سلامة العبيدي المعيدة بقسم العلوم النفسية "فاعلية استخدام استراتيجيات التفكير الجانبي في تنمية بعض المهارات الناعمة لدى الطالبة المعلمة بكلية الطالبة للطفولة المبكرة بمحافظة مطروح"، للحصول على درجة الماجستير من قسم العلوم النفسية بتقدير امتياز مع الطبع والتبادل مع الجامعات والمعاهد البحثية.



كذلك ناقشت الطالبة ميار أحمد عبد الجواد المعيدة بقسم العلوم الأساسية رسالة بعنوان "فاعلية بعض أشكال أدب الطفل في تحسين صورة الذات عند الأطفال ذوي الإعاقة الحركية"، والتي منحت درجة الماجستير في التربية للطفولة المبكرة من قسم العلوم الأساسية.



وجرى اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، من ارتداء الكمامة الطبية، التباعد الاجتماعي، ومراعاة أعداد الحاضرين، والتعقيم المستمر والتهوية الجيدة، للحماية من تداعيات فيروس كورونا المستجد COVID- 19.