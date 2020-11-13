وفد من جامعة الإسكندرية يزور جنوب السودان لتقييم فرع الجامعة تمهيدا لتشغيلها عام 2021

زار وفد من جامعة الإسكندرية، برئاسة الدكتور إبراهيم رحاب مستشار الجامعة للعلاقات الإفريقية، مدينة (جوبا) عاصمة جنوب السودان، بهدف تقييم وضعية فرع جامعة الإسكندرية في مدينة (تونج) بولاية (واراب)، تمهيدًا لتشغيلها في العام الأكاديمي 2021.



وذكرت جامعة الإسكندرية، في بيان صادر اليوم الجمعة، أن الوفد المصري أجرى زيارة ميدانية إلى مدينة تونج لتفقد مقر فرع الجامعة والوقوف على الاحتياجات اللازمة لتشغيله، وذلك برفقة وفد من وزارة التعليم العالي الجنوب سودانية برئاسة الدكتور "ماريال أواو" رئيس جامعة أعالي النيل، وكان في استقبالهم نخبة من المسئولين بولاية واراب بينهم القائم بأعمال حاكم الولاية، ورئيس الجمعية التشريعية بالولاية، وعدد من أساتذة جامعة بحر الغزال وممثلي المجتمع المدني، وعدد كبير من أبناء مدينة تونج.



كما التقى الوفد المصري بمسئولي وزارة التعليم العالي بجنوب السودان، واتفق الجانبان على الخطوات والإجراءات اللازمة خلال الفترة القادمة وصولاً إلى افتتاح فرع جامعة الإسكندرية في تونج العام المقبل، وذلك وفقًا لاتفاق المسئولين في البلدين إبان زيارة وزير التعليم العالي الجنوب سوداني إلى مصر في شهر أكتوبر الماضي.