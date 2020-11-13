«أروقة وفضاءات الروح» نُصب فني للفنان إيهاب اللبان في مدخل مدينة دبي للتصميم

شهد حي دبي للتصميم الكشف عن نُصب فني ضخم يحمل اسم «أروقة وفضاءات الروح» من تصميم الفنان إيهاب اللَّبان. والعمل الفني يعبر عن التقاء حضارات الشرق والغرب



والنُصب الفني أهدته مجموعة «شلهوب» إلى حي دبي للتصميم تعبيراً عن الشراكة الاستراتيجية بين الطرفين.



حضر حفل التدشين كل من: باتريك شلهوب، المدير التنفيذي لمجموعة شلهوب، ومالك آل مالك، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم ومدير عام سلطة دبي للتطوير، وعبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لمجموعة تيكوم، ونبيل رمضان، الرئيس التنفيذي لشركة دبي للتجزئة، وخديجة البستكي، المدير التنفيذي لحي دبي للتصميم.