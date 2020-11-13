وأفادت شينخوا بأن الغواصة التي تحمل اسم "فيندوزه"، هبطت في قاع أعمق خندق محيطي على الأرض صباح الثلاثاء الماضي، بعد انطلاقها من مقاطعة هاينان الصينية قبل شهر واحد، بحسب "سي إن إن".ونشرت وكالة "سي جي تي إن" الصينية، فيديو التقطته الغواصة الصينية، يظهر أعمق خندق في المحيط في العالم.ويُعتقد أن الرقم القياسي العالمي الحالي، قد حدده المستكشف الأمريكي تحت البحر فيكتور فيسكوفو، الذي ادعى أنه وصل إلى عمق 10927 مترًا، في مايو 2019.ولكن أهداف الصين من الغوص ليست مجرد تحقيق علمي، حيث أخبر يي كونغ، كبير مصممي الغواصة، وسائل الإعلام الصينية التي تديرها الدولة أن قاع البحر مليء بالموارد.وقال يي في مقابلة نقلتها وكالة أنباء شينخوا، إن معدات الغطس عالية التقنية، يمكن أن تساعدنا في رسم "خريطة كنز" أعماق البحار بشكل أفضل.ونشرت صحيفة الشعب اليومية، الناطقة الرسمية باسم الحزب الشيوعي الحاكم، على حسابها الرسمي الخارجي على موقع التواصل الصيني "وي تشات"، قائلة: "إن استكشاف أعماق البحار مهم لفهم المشهد الاستراتيجي الدولي بشكل أفضل".فعلى سبيل المثال، اكتشفت اليابان مؤخرًا موارد أرضية نادرة في المحيط الهادئ، حيث يقال إن الاحتياطيات القابلة للاسترداد تزيد 1000 مرة عن تلك الموجودة على اليابسة.وتتحكم الصين حاليًا في جزء كبير من العناصر الأرضية النادرة، والتي تعد ضرورية لإنتاج منتجات عالية التقنية، مثل الهواتف الذكية وأنظمة الصواريخ والرادار، بحسب تقرير شبكة "سي إن ان" الأمريكية.يذكر أنه في يوليو رفعت الحكومة الصينية حصتها من تعدين الأرض النادرة إلى مستوى قياسي مرتفع يصل إلى 140 ألف طن.ووفقًا لصحيفة "شاينا دايلي"، المملوكة للدولة، تستثمر الشركات الصينية في شركات الأرض النادرة في جرينلاند مع ظهور الفرص الاقتصادية في منطقة القطب الشمالي، لكنها تواجه منافسة شديدة من دول حول العالم.