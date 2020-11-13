نبيل نعوم يكتب: مكتبة شكسبير آند كومبانى

مع هجوم الموجة الثانية من فيروس كورونا فى فرنسا وتسجيل نحو 60 ألف إصابة فى يوم واحد، قررت الحكومة عودة فرض حظر التجول من التاسعة مساء إلى السادسة صباحا واتخاذ إجراءات مشددة للحد من انتشار الجائحة، وأصبح على جميع المقيمين فى فرنسا البقاء فى مساكنهم. وفى حال الحاجة إلى الخروج من المنزل، يتوجب على الأشخاص حمل وثيقة توضح سبب خروجهم، وفقا للحالات التى تم تحديدها داخل الوثيقة والتى تتضمن معلومات أساسية عن الشخص وإقرار منه بسبب التنقل، إن كان للعمل أو بسبب حالة صحية أو لأسباب عائلية للعناية بشخص ضعيف. ولكن الأهم لمعظم السكان، هو الخروج المؤقت بالقرب من المنزل مرة واحدة فى اليوم لمدة ساعة واحدة وللتنقل فى حدود كيلومتر واحد، وذلك لشراء الطعام أو ممارسة النشاط البدنى. وشملت الإجراءات الصحية أيضا إغلاق جميع الأعمال غير الضرورية مثل الحانات والمطاعم وأيضا المكتبات. وإن سمحت باستمرار فتح مراكز ومحلات بيع الأغذية والضروريات. وهنا يأتى التساؤل أليست الثقافة من الضروريات؟ والكتب أليست من الأغذية التى يحتاج اليها المرء؟ ومع تطبيق هذا القرار احتج الكثير من أصحاب المكتبات وطلبوا المساعدة من العملاء بطلب الكتب عن طريق البريد الإلكترونى وذلك لاستمرار حياة المكتبات، بل حياة الكتاب نفسه.

وقد طالب الكاتب «لوران جوديه» الفائز بجائزة جونكور عام 2004 عن روايته «شمس آل سكورتا»، (بعدم اعتبار الكتاب من الكماليات، وبسرعة عودة فتح المكتبات، لأن الكتاب هو أحد الأسلحة لمحاربة البربرية والإرهاب. وعدم مقارنة ضرورة قفل المكتبات مع قفل المطاعم والحانات ومحلات بيع الزهور وصالونات الحلاقة، معترضا بأنه من العبث مقارنة الكتاب بكل المنتجات الأخرى لأن الثقافة عنوان حضارة فرنسا).

ولأن الثقافة هى جزء هام من البنيان الكفيل بعدم العودة إلى العصور الوسطى. ناشدت مكتبة شكسبير آند كومبانى» ((Shahespeare and Company عملاءها بالمساعدة بشراء الكتب عن طريق البريد الإلكترونى وذلك بعد انخفاض المبيعات بنسبة 80٪ تقريبا منذ مارس الماضى. ومكتبة شكسبيرآند كومبانى هى مكتبة صغيرة تقع على الضفة اليسرى لنهر السين وغير بعيدة عن كاتدرائية نوتردام الشهيرة، وتعتبر من أشهر مكتبات العالم،ومن معالم باريس الهامة. وفى رسالة بريد إلكترونى قالت المكتبة للعملاء: «مثل العديد من الشركات المستقلة، نحن نكافح ونحاول أن نرى طريقا للمضى قدما خلال هذا الوقت العصيب».

أما عن تاريخ المكتبة الذى يرجع لمائة عام، فقد افتتحتها سيلفيا بيتش لأول مرة فى عام 1919، وفى فترة ما بين الحربين كانت مركزا ثقافيا مهما، وتردد عليها كتاب من بينهم إف سكوت فيتزجيرالد، وإرنست همنغواى، وتى إس إليوت، وجيمس جويس. وقد افتتح جورج ويتمان المكتبة كما هى عليها الآن فى عام 1951، وكان من بين زواره اللاحقين جيمس بالدوين، ولورانس داريل، وألين جينسبيرج، وأنيس نين. ووصف ويتمان المكان على أنه «مدينة فاضلة اشتراكية تتنكر فى شكل مكتبة». وكان الكتاب مدعوون للنوم مجانا بين الرفوف مقابل المساعدة لبضع ساعات.

وقالت أخيرا ابنة ويتمان، سيلفيا ويتمان، لصحيفة الغارديان: «فى الوقت الحالى، أغلقنا المكتبة والمقهى التابع لها، إذ يبدو أنهفى الوقت المكتبات تعتبر غير ضرورية». وبعد مناشدتها القراء استمرار طلب الكتب عبر البريد الإلكترونى قالت «لأننا نشعر بأن الجميع على دراية بموقفنا الصعب. نريد فقط أن نطلب من الناس مساعدتنا فى القيام بما نقوم به، وهو بيع الكتب» ومنذ مناشدة العملاء قالت ويتمان إن المتجر غُمر بعروض الدعم.

ويماثل طلب سلفيا ويتمان طلب مكتبة ستراند Strand الشهيرة فى نيويورك؛ حيث قالت نانسى باس وايدن، مالكة المكتبة الأمريكية البالغة من العمر 93 عاما، إن الإيرادات انخفضت بنسبة 70 ٪ تقريبا عن عام 2019 وأننا «الآن عند نقطة تحول حيث أصبح عملنا غير مستدام». ولكن بعد هذه الاستغاثة تلقت المكتبة العديد من الطلبات مما يساعد على استمرار وجود المكتبة.

وفى مصر ومع انتشار الفيروس اللعين ومع الأمل فى أن تمر هذه الجائحة بسلام ومع تشديد المطالبة بالحذر فالمكتبات كما فى باريس ونيويورك وحول الكثير من بلدان العالم فى حاجة إلى المساعدة باستمرار شراء الكتب مباشرة أو عن طريق البريد الإلكترونى، فالكتاب طعام هام للعقل ومتعة بالغة ما زالت ممكنة بتصفحه ولمس أوراقه وشم عطره.