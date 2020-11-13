أظهرت تقديرات أولية، اليوم الجمعة، أن اقتصاد منطقة اليورو حقق معدل نمو 6ر12% في الربع الثالث بعد تراجع كبير في الربع الثاني.



وتمثل هذه التقديرات تراجعا طفيفا مقارنة بأخرى سابقة تحدثت عن معدل نمو 7ر12% أصدرها مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات)، ومقره لوكسمبورج، الشهر الماضي.



وتشير تقديرات "يوروستات" الأحدث إلى نمو موسمي معدل بواقع 6ر11% في كامل الاتحاد الأوروبي (27 دولة). وكانت التقديرات السابقة تحدثت عن 1ر12%.



يشار إلى أن منطقة اليورو تضم 19 دولة من الدول الأعضاء في الاتحاد.



وحذر خبراء من أنه على الرغم من أن ذلك يمثل انتعاشا مقارنة بالتراجع الكبير في إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثاني من العام الحالي (عندما سجلت منطقة اليورو انخفاضا بنسبة 8ر11، والاتحاد الأوروبي و4ر11)، فمن المرجح أن تشهد الاقتصادات الأوروبية انكماشا على خلفية عمليات الإغلاق الجديدة لمكافحة تفشي فيروس كورونا.