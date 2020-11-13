الهجرة الدولية: ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قاربين قبالة السواحل الليبية إلى 100 قتيل

ارتفع عدد ضحايا القاربين اللذيْن غرقا أمس الخميس، قبالة سواحل مدينة الخمس شرق طرابلس إلى 100 قتيل، حسب ما أعلنت منظمة الهجرة الدولية، اليوم الجمعة.



كانت المنظمة قد أعلنت، في بيان أمس، انتشال 74 جثة لمهاجرين كانوا على متن قاربين يقِّلان أكثر من 120 شخصا، بينهم نساء وأطفال.



وذكرت وكالة الأنباء الليبية "وال" اليوم الجمعة، أن خفر السواحل وبعض الصيادين الليبيين تمكنوا أمس من إنقاذ 47 مهاجرا وانتشال 31 جثة، بينما يتواصل البحث عن ضحايا آخرين، وفي اليومين الماضيين، غرق ما لا يقل عن 19 شخصا، بينهم طفلان، بعد انقلاب زورقين في وسط البحر الأبيض المتوسط، في حين أنقذت سفينة (Open Arms) التابعة لمنظمة غير حكومية، أكثر من 200 شخص في ثلاث عمليات متفرقة، بحسب المنظمة.



وأكدت المنظمة غرق ما لا يقل عن 900 شخص في البحر الأبيض المتوسط أثناء محاولتهم الوصول إلى الشواطئ الأوروبية، فيما أعيد أكثر من 11 ألف آخرين إلى ليبيا، منذ مطلع هذا العام.