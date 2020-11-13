بن شرقي على مقاعد بدلاء المغرب لمواجهة إفريقيا الوسطى

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أعلن وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب عن تشكيل فريقه لمواجهة إفريقيا الوسطى، ضمن منافسات الجولة الثالثة من تصفيات إفريقيا لكأس العالم 2022، والتي ستقام على ملعب «مركب محمد الخامس».

وشهد التشكيل تواجد المغربي أشرف بن شرقي نجم نادي الزمالك، على مقاعد البدلاء، حسبما ذكرت قناة الرياضية المغربية.

وجاء تشكيل المغرب على النحو التالي:

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: نصير مزراوي- سامي ماي- زهير فضال- رومان سايس.

خط الوسط: حكيم زياش- عادل تاعبرابت- أشرف حكيمي- أيمن برقوق- سفيان أمرابط.

خط الهجوم: يوسف العربي.