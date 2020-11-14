 رئيس مجلس النواب الأرجنتيني يلتقي بعثة صندوق النقد في بوينس أيرس - بوابة الشروق
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رئيس مجلس النواب الأرجنتيني يلتقي بعثة صندوق النقد في بوينس أيرس

صندوق النقد الدولي - ارشيفية
صندوق النقد الدولي - ارشيفية
بوينس أيرس - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 13 نوفمبر 2020 - 11:55 م | آخر تحديث: الجمعة 13 نوفمبر 2020 - 11:55 م
التقى ممثلون لبعثة صندوق النقد الدولي برئيس مجلس النواب الأرجنتيني سيرخيو ماسا في العاصمة بوينس أيرس، وفقا للمكتب الصحفي لماسا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة عن المكتب الصحفي قوله إن الاجتماع كان بناء وإيجابيا وركز على الحوار السياسي.

وقال ماسا لصندوق النقد إن الحكومة سوف تسعى لتحقيق الإجماع الضروري من أجل ضمان الاتفاقات التي تبرمها الأرجنتين.

كانت البعثة برئاسة نائبة مدير لنصف الكرة الغربي جولي كوزاك ورئيس بعثة الصندوق لوي كوبيدو قد وصلت إلى البلاد هذا الأسبوع لبدء مفاوضات رسمية بشأن برنامج جديد لسداد ديون بقيمة 44 مليار دولار.

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